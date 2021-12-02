На Волині перевірять газові котельні у школах та садочках: що трапилось

На Волині перевірять газові котельні у школах та садочках: що трапилось

Перевірку проведуть після руйняції котельні в одному з сіл Волині.

На Волині перевірять газові котельні у школах та садочках. Так вирішила місцева влада після того, як зруйнувалася котельня у селі Прохід напередодні.

Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, будівля, яка розташована за кілька десятків метрів від школи, обвалилася просто під час уроків. Евакуювали майже сотню дітей та працівників. Минулося без потерпілих. Тепер школярі навчатимуться дистанційно, доки у школі в іншому приміщенні встановлять твердопаливні котли.

Новини Волині: комісія перевірить газові котельні у школах та садочках

Через що зруйнувалася котельня - тепер з'ясовують фахівці. Упродовж двох тижнів газовики та рятувальники мають обстежити півтори сотні котелень у школах та садочках. Особливу увагу звертатимуть на їхній технічний стан, а також на те, чи пройшли працівники відповідне навчання.

Нагадаємо, внаслідок вибуху котельні на території школи ніхто з дітей не постраждав.

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