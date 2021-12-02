На Волині перевірять газові котельні у школах та садочках: що трапилось

Перевірку проведуть після руйняції котельні в одному з сіл Волині.
На Волині перевірять газові котельні у школах та садочках. Так вирішила місцева влада після того, як зруйнувалася котельня у селі Прохід напередодні.
Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, будівля, яка розташована за кілька десятків метрів від школи, обвалилася просто під час уроків. Евакуювали майже сотню дітей та працівників. Минулося без потерпілих. Тепер школярі навчатимуться дистанційно, доки у школі в іншому приміщенні встановлять твердопаливні котли.
Через що зруйнувалася котельня - тепер з'ясовують фахівці. Упродовж двох тижнів газовики та рятувальники мають обстежити півтори сотні котелень у школах та садочках. Особливу увагу звертатимуть на їхній технічний стан, а також на те, чи пройшли працівники відповідне навчання.
Нагадаємо, внаслідок вибуху котельні на території школи ніхто з дітей не постраждав.
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