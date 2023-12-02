На Волині під ногами дітей на водоймі тріснула крига: що сталося (фото)

Діти вийшли на кригу та дійшли до середини водойми, де один з хлопчиків провалився у воду.

У суботу, 2 грудня, двоє 11-річних хлопчиків вийшли на замерзлу водойму в селі Гряди Володимирського району на Волині. Раптом крига під ногами одного з них тріснула і він провалився під воду. Через підступну кригу, яка тріщала під ногами, діти не могли дістатися до берега і почали гукати на допомогу.

Як повідомили в ГУ ДСНС у Волинській області, крики дітей почули мешканці села і викликали рятувальників із Нововолинська.

“Рятувальники у спеціальних костюмах та за допомогою обладнання дістались до дітей і безпечно доправили їх на берег, де передали медикам. Після огляду їх забрали батьки”, - йдеться у повідомленні.

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Зі слів дітей, вони вийшли на кригу та дійшли до середини водойми, де один з хлопчиків провалився у воду. Його товариш не злякався і допоміг вибратися з води.

Вдвох вони попрямували назад до берега, проте крига під ними почала тріщати й ламатися, тож діти повернулися назад до середини ставу, де був міцніший лід, і почали кликати на допомогу.

Нагадаємо, цього ж дня в Івано-Франківській області рятувальники надавали допомогу людям, які перебували в кабіні трактора, коли він упав у річку.

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