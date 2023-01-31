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Народився після загибелі батька: на Волині побратими зустріли з пологового сина 27-річного героя (відео)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Народився після загибелі батька: на Волині побратими зустріли з пологового сина 27-річного героя (відео)

Артем та Олена Філюк / Фото: ТСН.ua

Батька хлопчик зможе побачити лише на фото.

У пологовому на Волині побратими зустріли дружину і новонародженого сина загиблого 27-річного військовослужбовця Артема Філюка. Пара одружилася у жовтні 2022 року, коли чоловік приїхав у відпустку зі служби. 12 листопада герой загинув унаслідок російського обстрілу на Харківщині.

Про це повідомили на сторінці Нововолинської центральної міської лікарні у Facebook.

"Малюк з’явився на світ 23 січня. Ім’я хлопчику встиг обрати тато - назвали Максимом. Мама Олена та бабуся Наталя поряд, однак тата хлопчик зможе побачити лише на фото", - йдеться під зворушливим відео.

Скриншот із відео / ©
Скриншот із відео
Скриншот із відео / ©
Скриншот із відео

Побратими загиблого з 14-ї окремої механізованої бригади ім. князя Романа Великого зустріли немовля з мамою за військовими традиціями. До пологового також приїхали найближчі родичі, друзі та волонтери.

Сім'я загиблого потребує фінансової допомоги. Якщо ви хочете допомогти, реквізити Олени Філюк можна знайти за посиланням.

Скриншот із відео / ©
Скриншот із відео

Нагадаємо, на Волині у сім'ї Морозів народився довгоочікуваний первісток через 19 років шлюбу. 42-річна Тетяна та 45-річний Іван дізналися про вагітність у розпал повномасштабної війни. 

Син народився після загибелі тата-воїна: з пологового його зустрічали батькові побратими

Син народився після загибелі тата-воїна: з пологового його зустрічали батькові побратими

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Дата публікації
Перегляди
490
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