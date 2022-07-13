На Волині побудують сухий порт для зберігання продукції з інших регіонів - ОВА

У Волинській області будується сухий порт, у якому будуть приймати та зберігати сільськогосподарську продукцію з інших регіонів України.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Тому ми будуємо дуже великий сухий порт. Він міститиме багато тонн зерна та іншу агропромислову продукцію. Йдеться не лише про одне таке будівництво. Дуже багато наших аграріїв готуються до того, щоб приймати цьогорічний урожай. Річний урожай ми зараз намагаємося допомогти вивозити", – зазначив він.

Наразі регіон готується приймати врожай із Запорізької та Миколаївської областей, область має достатньо потужностей для зберігання агропродукції.

"Ми готуємося до великого навантаження після збирання врожаю, який потрібно буде переміщувати до Європи. Саме через Волинь їхатиме значна частина цього врожаю. Тому треба працювати над тим, щоб ми могли зберігати, транспортувати врожай, допомагати всім, чим можемо", – розповів Погуляйко.

Нагадаємо, 16 іноземних суден зайшли до українських портів по пшеницю, ще майже сотня очікують своєї черги.

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