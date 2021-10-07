На Волині поліцейський продавав та вживав наркотики: амфетамін і канабіс знайшли навіть на його роботі

На Волині поліцейський продавав та вживав наркотики: амфетамін і канабіс знайшли навіть на його роботі

Поліцейського та його спільників затримали.

У Волинській області викрили правоохоронця, який продавав наркотики в Луцьку та Луцькому районі. Під час обшуків на його робочому місці також знайшли заборонені речовини.

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Про це повідомили в СБУ Волинської області.

За даними слідства, один із начальників підрозділу районного управління поліції продавав канабіс та амфетамін. До злочинної діяльності він залучив ще двох жителів Луцька. Із ними він вживав та продавав наркотики.

СБУ затримала зловмисників в Луцьку, коли вони саме продавали наркотики.

"У ході проведення обшуків за місцем роботи та проживання затриманих виявлено та вилучено наркотичні засоби "канабіс" та психотропну речовину "амфетамін", засоби для їх вживання, вирощування, зважування та розфасування. Експертиза виявила в крові поліцейського наркотичну речовину", - йдеться у повідомленні.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинений повторно) КК України. Їм обрано запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, в Хмельницькому вчитель торгував наркотиками під час шкільних перерв.

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