На Волині померла жінка, яку жорстоко побив чоловік

Жінка перебувала у лікарні після побиття кілька тижнів.

Днями у місті Ківерці Волинської області померла жінка, яка перебувала у лікарні після жорстокого побиття чоловіком.

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Про це повідомляє ІА ВолиньPost.

Інформацію підтвердили у пресслужбі прокуратури області.

Жінка потрапила до реанімації 17 вересня після побиттям чоловіком. Його взяли під варту через підозру в умисному заподіянні дружині тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 Кк України).



Наразі ж триває експертиза. Коли експерти встановлять причинно-наслідковий зв’язок між побиттям і смертю, справу перекваліфікують й чоловікові оголосять підозру у завданні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті.

Нагадаємо, що у Закарпатській області вітчим жорстоко побив свою 10-річну названу доньку. Через отримані травми дитина померла. Як з'ясувало слідство, мати дівчинки на момент вчинення злочину була вдома.

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