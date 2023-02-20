На Волині поїзд "Київ-Варшава" на мосту зійшов з рейок: що відомо (фото)

У Волинській області вночі 19 лютого поїзд "Київ-Варшава" зійшов з рейок. Інцидент стався на мосту через річку Турія.

Про це повідомляє прокуратура Волинської області.

Потяг "Київ-Варшава" рухався у напрямку до Польщі. На мосту через річку Турія він раптово зійшов з рейок. Через інцидент ніхто не постраждав.

На місці події працювали слідчі, які встановлюють обставини події. Прокуратура відкрила провадження за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту (ч.1 ст. 276 КК України).

Триває слідство.

Фото: Прокуратура Волинської області

Нагадаємо, у Кременчуці на залізниці смертельно травмувався місцевий житель. Обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.

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