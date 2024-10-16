На Волині військовий ТЦК на смерть збив жінку: деталі ДТП

На час проведення службового розслідування військовий ТЦК відсторонений від виконання службових обов’язків. Триває слідство.

На Волині військовослужбовець ТЦК за кермом автівки на смерть збив жінку.

Інформацію про це підтверджує Волинський обласний ТЦК та СП.

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"Сьогодні, близько 7 години ранку, за участі одного з військовослужбовців Луцького районного ТЦК та СП трапилась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої, від отриманих травм загинула жінка літнього віку", – йдеться в повідомленні.

Чоловіка на час проведення службового розслідування та встановлення всіх причин і обставин, відсторонений від виконання службових обов’язків. Триває слідство.

За словами поліції, 27-річний водій, керуючи автомобілем Renault, допустив наїзд на жінку, яка перетинала проїжджу частину, попередньо, поблизу пішохідного переходу.

Від отриманих травм вона померла на місці події. Особу потерпілої встановлено – це 69-річна місцева мешканка. Водія освідували, він за кермом був тверезий.

Водночас Волинський ОТЦК спростовує інформацію про ще одне ДТП за участі військовослужбовців військкомату, в якому, начебто загинула дитина.

Нагадаємо, днями співробітники ТЦК та поліції у різних містах провели масові рейди в різних містах України, зокрема під Палацом спорту у Києві після концерту гурту "Океан Ельзи".

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