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На Волині працівника військкомату затримали на хабарі: "відмазував" від мобілізації

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Марія БойкоМарія Бойко
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На Волині працівника військкомату затримали на хабарі: "відмазував" від мобілізації

Затримання працівника військкомату. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. 

У військового був спільник - чиновник міської ради.

У Волинській області затримали працівника військкомату та чиновника міської ради, які за 37 тисяч грн допомагав чоловіку уникнути мобілізації

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. 

За даними слідства, посадовець територіального центру комплектування та соціальної підтримки та працівник районного центру соціальних служб міської ради отримали від військовозобов'язаного 37 тисяч грн. За це йому пообіцяли не мобілізовувати до лав ЗСУ в умовах воєнного стану. 

Затримання чиновника міськради. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.  / ©
Затримання чиновника міськради. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. 

"Затримали їх у порядку ст.208 КПК України після перерахунку понад 25 000 гривень на картковий рахунок родички одного із учасників. Встановлено, що решту раніше обумовленої суми коштів вони отримали авансом", - йдеться у повідомленні. 

Підозрюваним інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч.3 ст.368 КК України).

Нагадаємо, у Чернігові адвоката, який прийшов у справі до ТЦК, силоміць утримували і виписали повістку.

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Дата публікації
Перегляди
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