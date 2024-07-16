На Волині працівники ТЦК нібито забрали водія автобуса просто під час рейсу: що відомо

У понеділок, 15 липня, в селі Липини Луцького району працівники ТЦК нібито забрали водія маршрутного автобуса просто під час виконання ним рейсу.

На Волині в селі Липини ТЦК нібито примусово забрали водія маршрутного автобуса №32 Олега Смірнова.

Про це розповів керівник підприємства "Бест Ленард Груп" Юрій Романюк, пише ВСН.

"Він вийшов з автобуса. До нього під’їхав бус із незрозумілими номерами. Водія забрали, запхали в бус і поїхали. Пасажири залишилися на місці і не дісталися до місця свого призначення", - сказав Юрій Романюк.

Перевізник зазначив, що у працівників ТЦК запитували, куди забирають водія. Водночас у відповідь йому сказали, що для уточнення даних. На думку Юрія Романюка, ця ситуація створює небезпечний прецедент. Адже керманичі між собою спілкуються і як тільки ситуація набуде розголосу, водії можуть просто не вийти на роботу, адже побояться стати наступними.

Що кажуть у ТЦК та СП

Як пояснила пресофіцерка Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук, цього дня групою оповіщення одного з територіальних центрів комплектування Волинської області перевірялися військово-облікові документи відповідно до Постанови №560 Кабінету Міністрів України.

"У Липинах, біля магазину на кінцевій зупинці маршрутного таксі №32, на вимогу групи оповіщення громадянина було перевірено на наявність особистих та військово-облікових документів. Надавши представникам ТЦК військово-обліковий документ, було виявлено, що в особи були неактуальні військово-облікові дані. Задля оновлення актуальних відомостей, громадянин вирішив відразу оновити свої військово-облікові дані у ТЦК. Також повідомляємо, що у разі відсутності відстрочки, визначеної статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", військовозобовʼязаний громадянин України незалежно від своєї професії може бути мобілізованим до війська на посаду, релевантну до його цивільного досвіду чи роду занять", - сказала Уляна Кравчук.

Нагадаємо, військовозобов’язаних чоловіків в Україні, які з будь-яких причин не уточнили свої дані до 16 липня, чекає адміністративна відповідальність.

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