На Волині працювала ППО: триває ліквідація наслідків падіння уламків ворожих цілей

Ніч для волинян була тривожною.

На світанку під час повітряної тривоги на території Волинської області працювала ППО.

Про це заявив очільник Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко у повідомленні у соціальних мережах.

За його словами, у повітряному просторі були ворожі цілі.

Наразі триває ліквідація наслідків падіння уламків.

На щастя, постраждалих немає. Усі відповідні служби на місці та виконують свою роботу.

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Раніше ми повідомляли про те, що Україна відбилася від ракет та безпілотників та де пролунали вибухи.

Додамо, що раніше йшлося про те, що було зафіксовано зліт чотирьох бортів ТУ-95МС.

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 червня, Росія вперше скинула на Україну надважку бомбу ФАБ-3000, вразивши будівлю Нової Пошти у прифронтовому селищі Липці Харківської області.

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