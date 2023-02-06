На Волині представники УПЦ МП, виселяючись з парафіяльного будинку, прихопили навіть унітаз

Представники УПЦ МП залишили після себе "голі" стіни, забравши з приміщення всі меблі і сантехніку.

У селі Сокіл (Рожищенська громада, Волинська область) представники УПЦ МП покинули будинок, який належить місцевій парафії Православної церкви України, залишивши у ньому "голі стіни".

Про це пише місцеве видання "Район Рожище".

За словами селян, з будинку демонтували усю сантехніку, навіть ванну та унітаз. Меблі сантехніку та інші речі вивозили протягом тижня.

На опублікованому відео видно, що будинок зовсім пустий. Щоправда, предстаники МП все ж залишили батареї на стінах.

Зазначимо, що за цей будинок сперечалися представники ПЦУ і УПЦ МП. Після переходу громади до Православної церкви України, нечисленні прихильники Московського патріархату відмовилися звільняти будинок, що належав церковній громаді.

Схожий інцидент трапився у травні 2022 року в Дрогобичі Львівської області. Там священник УПЦ МП після того, як дізнався про рішення парафіян перейти до ПЦУ, вивіз з храму весь церковний інвентар, ікони та дзвони, які були куплені за кошти громади. Він залишив після себе "голі" стіни.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ сотні громад УПЦ МП вирішили "порвати з Москвою" і перейти до складу ПЦУ.

Раніше у Держетнополітики заявили, що УПЦ МП, попри заяви свого керівництва, досі підпорядкована РПЦ.

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