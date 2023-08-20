На Волині призовник відмовився від мобілізації, бо "загубив номер телефону військкома": як його покарали

У Волинській області судили місцевого жителя, який відмовився від мобілізації. На суді свої дії він пояснив тим, що "загубив номер телефону військкома".

Про це йдеться у вироку Старовижівського районного суду Волинської області.

За даними суду, жителя Волині у серпні 2022 року визнали придатним до військової служби. У вересні 2022 року чоловік отримав повістку для проходження служби по мобілізації. Проте 9 жовтня він так і не прийшов до ТЦК і СП.

На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся. Він підтвердив, що був визнаний придатним до військової служби та повинен був 9 жовтня прийти до військкомату. Він пояснив, що не зміг туди вчасно прибути та не попередив про це військкома, бо "загубив його номер телефону". Житель Волині додав, що він сподівався на те, що йому зателефонують з ТЦК і СП.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та засудив до трьох років позбавлення волі, замінивши цей термін на іспитовий.

Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному судді.

Нагадаємо, прикордонники отримають доступ до реєстру призовників.

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