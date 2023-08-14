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На Волині призовник відмовився від мобілізації через брата-військового: як його покарали

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Волині призовник відмовився від мобілізації через брата-військового: як його покарали

Житель Волині відмовився від мобілізації / Фото: ТСН.ua

Чоловік заявив, що повинен доглядати за батьками, поки його брат воює.

У Волинській області судили призовника, який отримав повістку на військову службу, проте відмовився від мобілізації. Чоловіка засудили до іспитового терміну. 

Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області. 

За даними суду, чоловік 10 лютого 2023 року отримав повістку на проходження військової служби по мобілізації. Його визнали придатним і 11 лютого він повинен був прибути у військову частину для несення служби, проте призовник ухилився від мобілізації. 

На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся. Він повідомив, що відмовився від служби в армії, оскільки його брат уже воює, а він доглядає за батьками. 

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши цей термін на 1 рік іспитового. 

Нагадаємо, в Івано-Франківській області до двох років іспитового терміну засудили 56-річного чоловіка, який відмовився від мобілізації, оскільки хворів на цироз печінки та гіпертонію.

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Дата публікації
Перегляди
805
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