На Волині призовник відмовився від мобілізації через брата-військового: як його покарали

Чоловік заявив, що повинен доглядати за батьками, поки його брат воює.

У Волинській області судили призовника, який отримав повістку на військову службу, проте відмовився від мобілізації. Чоловіка засудили до іспитового терміну.

Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області.

За даними суду, чоловік 10 лютого 2023 року отримав повістку на проходження військової служби по мобілізації. Його визнали придатним і 11 лютого він повинен був прибути у військову частину для несення служби, проте призовник ухилився від мобілізації.

На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся. Він повідомив, що відмовився від служби в армії, оскільки його брат уже воює, а він доглядає за батьками.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши цей термін на 1 рік іспитового.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області до двох років іспитового терміну засудили 56-річного чоловіка, який відмовився від мобілізації, оскільки хворів на цироз печінки та гіпертонію.

Читайте також: