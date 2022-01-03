На Волині раптово помер "кіборг", який захищав Донецький аеропорт

Анатолій Левуш брав участь у боях за Донецький аеропорт восени 2014 року.
Помер "кіборг" із села Береськ Доросинівської громади, що на Волині, Левуш Анатолій Євгенович. Серце чоловіка зупинилося у ніч проти 3 січня.
Про це повідомила місцева волонтерка Світлана Войтович.
"Прийшла сумна звістка, пішов з життя при не відомих обставинах наш побратим, захисник і просто чудовий чоловік Левуш Анатолій Євгенович, з с. Береськ! Вічна та світла пам'ять! Рідним та близьким щирі співчуття", - написала жінка.
Як пише місце видання з посиланням на власні джерела Район.Рожище, вночі на 3 січня захиснику України стало зле й він помер. Встановити причину смерті має судово-медичну експертиза.
Відомо, Анатолій Левуш брав участь у боях за Донецький аеропорт восени 2014 року.
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