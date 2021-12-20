На Волині розбився на смерть 19-річний юнак на мотоциклі, ще одного госпіталізували: фото

Мотоцикл зіткнувся з легковим автомобілем.
У неділю, 19 грудня, в селищі Турійськ Ковельського району Волинської області сталась смертельна ДТП. Аварія сталась близько 15:00 години.
Про це повідомили у пресслужбі поліції області.
В результаті аварії загинув 19-річний хлопець.
"Зіткнулися мотоцикл КТМ та автомобіль Volkswagen Transporter, за кермом якого був 32-річний мешканець Нововолинська. На мотоциклі перебувало двоє осіб. Внаслідок ДТП на місці події загинув 19-річний житель села Соловичі, 24-річний турійчанин отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували", - йдеться у повідомленні.
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