На Волині розшукують чоловіка, який вкрав у поліцейського автомат і втік: що сталось

Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.

У Волинській області розшукують 37-річного озброєного чоловіка. Він під час виклику вкрав у поліцейського автомат і втік.

Про це повідомляє поліція Волинської області та місцеве видання ТРК "Аверс".

Поліція оголосила у розшук 37-річного Яворського Олександра Петровича, жителя села Доросині Луцького району. Він викрав зброю та зник у невідомому напрямку.

"На його пошуки орієнтовано усі наряди поліції та блокпости на території області. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 262 ККУ: за викрадення зброї зловмиснику загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років. Якщо вам відомо, де перебуває зловмисник, просимо зателефонувати до поліції за номерами +38(050)-662-73-22, +38(050)-601-52-10 або 102", - повідомили у поліції.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що напередодні жінка викликала поліцію, бо її син вчиняв насильство. На місце події прибули правоохоронці. Проте агресивний чоловік вихопив у копа автомат і втік. Його і досі розшукують.

Нагадаємо, у Бориспільському районі Київської області чоловіки жорстоко вбили 36-річного жителя Херсонської області. Його тіло виявили в місцевому озері.

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