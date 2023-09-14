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На Волині розстріляли червонокнижного зубра: таких тварин у регіоні було лише 24

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Волині розстріляли червонокнижного зубра: таких тварин у регіоні було лише 24

Зубр

Справу розслідуватиме поліція.

На Волині у Ківерцівському лісовому господарстві 13 вересня браконьєр розстріляв червонокнижного зубра. Таких тварин у цьому регіоні до вбивства було лише 24 особини. 

Про це повідомили у Подільському лісовому офісі ДП "Ліси України". 

Мертву тварину виявили лісівники на території угідь приватного користувача - ТзОВ "Майдан мисливський". Фахівці під час огляду тіла вбитого зубра виявили, що тварину навмисно розстріляли з вогнепальної зброї. Там вважають, що браконьєр бачив, у кого стріляє. 

"Жорстокий факт підтвердили результати розтину тіла тварини. Відповідні заключення зробили фахівці комісії, які працювали на місці події. Куля пройшла наскрізь, що означає - швидше за все, вбивця тварини був на відстані, при якій чітко бачив та усвідомлював, в кого стріляє. Або мав відповідну зброю", - йдеться у повідомленні. 

Справу про вбивство червонокнижного зубра передано в правоохоронні органи. Лісівники наголошують, що до вбивства на Волині було лише 24 особин зубра. Про цих тварин особливо дбають, оскільки вони на межі вимирання. 

"Людина з рушницею у лісі зараз - уже грубе порушення! Полювання у період військового стану в країні категорично заборонене", - зазначають у Подільському лісовому офісі. 

Нагадаємо, у Біловезькій пущі Білорусі стадо зубрів провалилося під кригу, загинула 21 тварина. 

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Дата публікації
Перегляди
540
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