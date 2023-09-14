На Волині розстріляли червонокнижного зубра: таких тварин у регіоні було лише 24

На Волині у Ківерцівському лісовому господарстві 13 вересня браконьєр розстріляв червонокнижного зубра. Таких тварин у цьому регіоні до вбивства було лише 24 особини.

Про це повідомили у Подільському лісовому офісі ДП "Ліси України".

Мертву тварину виявили лісівники на території угідь приватного користувача - ТзОВ "Майдан мисливський". Фахівці під час огляду тіла вбитого зубра виявили, що тварину навмисно розстріляли з вогнепальної зброї. Там вважають, що браконьєр бачив, у кого стріляє.

"Жорстокий факт підтвердили результати розтину тіла тварини. Відповідні заключення зробили фахівці комісії, які працювали на місці події. Куля пройшла наскрізь, що означає - швидше за все, вбивця тварини був на відстані, при якій чітко бачив та усвідомлював, в кого стріляє. Або мав відповідну зброю", - йдеться у повідомленні.

Справу про вбивство червонокнижного зубра передано в правоохоронні органи. Лісівники наголошують, що до вбивства на Волині було лише 24 особин зубра. Про цих тварин особливо дбають, оскільки вони на межі вимирання.

"Людина з рушницею у лісі зараз - уже грубе порушення! Полювання у період військового стану в країні категорично заборонене", - зазначають у Подільському лісовому офісі.

Нагадаємо, у Біловезькій пущі Білорусі стадо зубрів провалилося під кригу, загинула 21 тварина.

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