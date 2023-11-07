На Волині штаб-сержант змусив солдатів перерахувати йому 132 тис. грн: подробиці скандалу

У Волинській області штаб-сержант шантажем змусив солдатів перерахувати йому 132 тис. грн. За це його засудили до іспитового терміну.

Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області.

Відомо, що підозрюваний від 2019 року служить в армії за контрактом. Його призначили на посаду командира відділення регламенту та ремонту систем динамічного захисту взводу спеціальних робіт ремонтної роти бронетанкового озброєння і техніки ремонтно-відновлювального батальйону.

За даними суду, він від 20.04.2022 до 24.08.2022 вимагав від солдатів перераховувати гроші на його рахунок та рахунок сестри. Якщо б солдати не переказали йому коштів - він погрожував покарати їх за вживання алкоголю.

Відомо, що постраждалими є 9 солдатів, вони переказували штаб-сержанту по 10-15 тис. грн. Тривало це чотири місяці. Загалом військового звинуватили в заволодінні 132 тис. грн.

На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся. Він просив його суворо не карати та пообіцяв повернути гроші потерпілим.

Суд визнав штаб-сержанта винним за ч.1, ч.2 ст.190 КК України. Його засудили до 1 року іспитового терміну. Позови про відшкодування коштів суд не розглядав.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Полтавщині учасник АТО відмовився від мобілізації, бо "напився і проспав".

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