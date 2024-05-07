На Волині сталася бійка між переселенцями та місцевими – подробиці та коментар поліції

Правоохоронці виявили відео конфлікту у соцмережах та навідалися на місце інциденту.



На Волині, у місті Ковель, на Великдень 5 травня, на вулиці Драгоманова, стався конфлікт між переселенцями та місцевими мешканцями. Внутрішньо переміщеним особам саме вручили ключі від квартир, тоді ж відбулося святкування, на якому гучно лунала російська музика.

Про це пише місцеве видання "Волинські Новини".

За словами учасників конфлікту, сусіди кілька разів просили новоприбулих мешканців змінити музику і припинити шум. Проте нові жителі ігнорували усі прохання.

"Великдень. Весь день біля будинку, де нещодавно ВПО вручали ключі від квартир, двіж і гримить російська музика. Сусіди кілька разів просили змінити музику і припинити шум. Результату – нуль. Єдине, що почули від гостей нашого міста, – це привітне «ідіть на" і "нам по". У місті майже щодня місія "На щиті". Втрати. А тут караоке і дискотека з російською попсою. Приїхали наші хлопці пояснити, що то ненормально. Реакцію ви бачите сам", - написала ковельчанка.

У пресслужбі ГУНП у Волинській області підтвердили, що у Ковелі між місцевими жителями та ВПО відбувся конфлікт.

Як зазначили правоохоронці, 5 травня поліцію, за адресою, де стався кофнлікт, ніхто не викликав. Поліцейські самі виявили відео у соцмережах та навідалися на місце інциденту наступного дня – 6 травня.

За цим фактом було внесено відомості до журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. До того ж, поліція у цій справі відкрила кримінал.

Там також додали, що пізніше одна з учасниць конфлікту написала заяву на іншу про завдання їй легких тілесних ушкоджень. За цим фактом буде зареєстровано відомості кримінального характеру.

Нагадаємо, у військкоматі Кривого Рогу помер військовозобов'язаний: що відомо про трагедію.

Читайте також провідні новини дня: