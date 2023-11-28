На Волині студент отримав повістку та відмовився від мобілізації: суд його покарав

У Волинській області студент, який отримав повістку, але відмовився від мобілізації, заплатить за це понад 52 тис. грн штрафу.

Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду Волинської області.

За даними суду, підозрюваний є студентом першого курсу Луцького інституту розвитку людини Університету "Україна". Він у жовтні 2023 року отримав повістку та був визнаний придатним до служби у ЗСУ. Призовник повинен був прийти до пункту збору, проте ухилився від служби у ЗСУ.

На суді підозрюваний провину визнав. Він пояснив, що коли йому вручили повістку, у нього ще не було документів про відстрочку від служби в армії, а тому він ухилився від служби у ЗСУ.

Підозрюваний уклав угоду зі слідством та погодився заплатити штраф через ухилення від мобілізації.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та оштрафував на понад 52 тис. грн. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Судова влада України

Нагадаємо, на Полтавщині хотіли мобілізувати батька воїна ЗСУ, але той відмовився.

Читайте також: