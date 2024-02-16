На Волині судили батька трьох дітей, який ухилився від мобілізації: що вирішив суд

У Волинській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації. На суді він заявив, що є батьком трьох дітей, його дружина із повнолітньою донькою працюють у Польщі, а він виховує двох неповнолітніх.

Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду Волинської області.

За даними суду, жителя Волині визнали придатним до служби у ЗСУ. У серпні 2023 року він отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що "має на утриманні двоє неповнолітніх дітей, яких не було на кого залишити після призову на військову службу. Оскільки його дружина із повнолітньою старшою дочкою перебуває в Республіці Польща".

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 1 року іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, у Волинській області на 102 тис. грн оштрафували чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

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