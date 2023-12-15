На Волині "свідок Ієгови", який має трьох дітей, відмовився від мобілізації: суд його покарав

На суді чоловік зазначив, що його релігійні переконання не дозволяють воювати.

У Волинській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації, заявивши, що він є "свідком Ієгови", проте релігійна організація цього не підтвердила.

Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду Волинської області.

За даними суду, чоловіка визнали придатним до служби в армії та у червні 2023 року йому вручили повістку, проте він категорично відмовився від мобілізації.

На суді чоловік лише частково визнав провину. Він зазначив, що від дитинства є релігійною людиною та відвідує зібрання "теократичної" організації "Свідки Ієгови" і його переконання не дозволяють брати до рук зброю. Він також зазначив, що від початку повномасштабної війни не ходив на зібрання цієї релігійної організації та додав, що вона не зареєстрована на території України.

На суді свідок підтвердила, що є така організація, але вона справді не зареєстрована на території України.

Суд зробив запит до релігійної організації "Релігійний центр Свідків Єгови в Україні", де повідомили, що підсудний не є членом їхньої організації.

Також у матеріалах справи йдеться, що "чоловік є придатним до проходження військової служби, жодних підстав для звільнення від проходження служби під час мобілізації не має, однак він з особистих міркувань відмовився від призову на військову службу".

У матеріалах справи йдеться також: "обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченому відповідно до ст. 66 КК України, суд враховує позитивні характеристики з місця роботи та проживання, та знаходження на утриманні трьох дітей". Там уточнили, що у чоловіка є троє дітей, двоє з яких неповнолітні, одна дитина у віці 17 років, інша - у віці один рік і чотири місяці.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК У

Вирок суду

країни та засудив його до 3 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, в Закарпатській області до реальних строків покарання були засуджені двоє військовозобов’язаних, які раніше отримали лише умовні терміни покарання. Апеляційні суди після оскарження вироків прокуратурою відправили чоловіків за ґрати.

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