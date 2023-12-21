На Волині священник через черешні викрав та зв'язав ученицю 6 класу: як його покарали

У Волинській області до іспитового терміну засудили священника, який зв'язав шестикласницю. Його розлютило те, що вона біля храму рвала ягоди.

Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області.

За даними суду, настоятель парафії храму Святої Анни Римо-католицької церкви у червні 2023 року помітив, як школярка на території церкви рвала черешні. Після цього він схопив дитину за руки, затягнув до гаражу та зв'язав її клейкою стрічкою. Він погрожував дитині зброєю. Через 15 хвилин священник відпустив дитину.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він повідомив, що напав на дитину через неконтрольовану лють.

"Пояснює свої дії надмірною і погано контрольованою злістю щодо вчинку потерпілої, бажанням її налякати і провчити. Засуджує свій вчинок і намагається загладити його наслідки. Відшкодував шкоду потерпілій, вибачився перед її батьками", - йдеться у матеріалах суду.

Священника суд визнав винним за ч.2 ст.146 КК України та засудив до 1 року іспитового терміну. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, інцидент трапився 8 червня 2023 року близько 19 години. Учениця 6-го класу одного із ліцеїв міста перебувала на території костелу Святої Анни, де рвала черешню.

Читайте також провідні новини дня: