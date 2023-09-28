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На Волині у 16-річної дівчини виросла кіста із зубами та волоссям: медики пояснили патологію (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Волині у 16-річної дівчини виросла кіста із зубами та волоссям: медики пояснили патологію (фото)

У дівчини видали пухлину із зубами та волоссям / Фото: pixabay.com

Дівчина скаржилась на біль у животі та відсутність місячних.

У Нововолинську Волинської області медики видалили 16-річній дівчині доброякісну пухлину яєчника - дермоїдну кісту, яка містила у собі шкіру, волосся та зуби.

Про це повідомили у Нововолинській центральній міській лікарні. 

Медики повідомили, що до них звернулась 16-річна дівчина. Вона поскаржилась дитячому гінекологу на біль внизу живота та відсутність менструації. На УЗД лікарні виявили у підлітка кісту лівого яєчника. Медики зазначили, що кіста містила у собі шкіру, волосся та зуби. 

Процес операції. Фото: Центральна лікарня м.Нововолинськ/Facebook / ©
Процес операції. Фото: Центральна лікарня м.Нововолинськ/Facebook

"Кісту видалили лапароскопічним способом: через три проколи в черевній стінці. Це значно скорочує період відновлення, дає косметичний ефект та що важливо - зберігає репродуктивні функції організму.", - йдеться у повідомленні. 

У коментарі Zaxid.net завідувачка акушерсько-гінекологічного відділення Нововолинської центральної міської лікарні Світлана Піддубна пояснила, що подібні кісти виникають через гормональні збої. Те, що всередині них може міститись волосся, шкіра та зуби - це особливість таких пухлин. 

"Дермоїдна кіста формується з залишків ембріональної тканини, яка є в яєчнику. Часто всередині кіст знаходять волосся, зуби, шкіру, жирову тканину. У дітей такі патології бувають вкрай рідко", – пояснила лікарка.

Процес операції. Фото: Центральна лікарня м.Нововолинськ/Facebook / ©
Процес операції. Фото: Центральна лікарня м.Нововолинськ/Facebook

Нагадаємо, у Львові 5-річній дівчинці пересадили нирку від 9-місячного немовляти.

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Дата публікації
Перегляди
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