На Волині у 16 закладах освіти виявили спалахи коронавірусу

На Волині у 16 закладах освіти виявили спалахи коронавірусу

Спалахи виявили у всіх районах області, каже головна санітарна лікарка Волині.

У 16 волинських закладах освіти виявили 16 активних спалахів коронавірусної інфекції. Спалахи зареєстровані на території всіх районів області. Йдеться, зокрема, про школи та дитсадки.

Про це повідомила сьогодні, 12 жовтня, на брифінгу головна санітарна лікарка Волині Наталія Янко.

За її словами у Луцькому районі - 5 спалахів COVID-19. Інфікування виявили в обласному будинку дитини, Ківерцівському медколеджі, Княгининівському ліцеї, а також в дитсадках №3 і №19 у Луцьку.

Ще п'ять осередків захворюваності підтвердили у Камінь-Каширському районі: у школах селищ Видерта, Грудки, Полиці, Черче та у ліцеї №2, що у Камені-Каширському.

У Володимир-Волинському районі три спалахи: у дитсадку в Нововолинську, а також в ліцеї Нововолинська та Іваничів. У Ковельському районі виявили осередки захворюваності в школі та дитсадку Турійська, а також в обласному ліцеї з посиленою фізпідготовкою.

"Відповідно, є велике коло контактних осіб, і у сім'ях, де також реєструються спалахи захворювань", - додала Наталія Янко.

Нагадаємо, Волинська область, за показниками поширення коронавірусної інфекції, відповідає "помаранчевому" рівню епідемічної небезпеки.

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