На Волині у жінки з повіки ока витягнули 9-сантиметрового глиста: він ворушився під шкірою (фото)

Медики хірургічним шляхом видалили паразита.
У Волинській області з повіки ока в жінки витягнули 9-сантиметрового гельмінта. Його туди міг занести комар.
Про це у Facebook повідомили в одній із клінік Волині.
До медиків звернулась жінки, яка нарікала на дивне утворення на повіці. Медики провели хірургічні маніпуляції та вилучили звідти 9-сантиметрового гельмінта, який ворушився під шкірою.
У клініці зазначили, що глиста в око жінки могли занести комарі, яких перед тим інфікували заражені гельмінтами домашні або дикі тварини.
"Ознаки дирофляріозу є досить виразними - це відчуття ворушіння під шкірою. Також наявність невеликого утвору у місці наявності гельмінта", - повідомили медики.
У клініці також додали, що якщо вчасно не видалити паразита, то це може спровокувати погіршення роботи серцево-судинної системи та ускладнення в роботі нирок і печінки.
"Особливістю і небезпекою є те, що даний гельмінт мігрує організмом людини. І за добу може пересуватися на відстань 30 см", - наголосили лікарі.
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