На Волині в апараті з іграшками знайшли живого кота: фото

Як туди потрапила тварина - невідомо.
У місті Володимирі Волинської області місцеві помітили кота в ігровому апараті на вулиці Ковельській. Тварина сиділа поміж м'яких іграшок.
Повідомлення про це зв'явилося у спільноті "Твій Володимир" у Facebook у понеділок, 13 грудня.
Як кіт потрапив всередину апарату - наразі залишається загадкою.
"Я не знаю, як він туди потрапив. Можливо, сам заліз. Можливо, діти запхали. Зараз кота визволили, з ним усе добре", – розповів виданню "Конкурент" власник ігрового автомата.
Читайте також: