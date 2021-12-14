На Волині в апараті з іграшками знайшли живого кота: фото

На Волині в апараті з іграшками знайшли живого кота: фото

Як туди потрапила тварина - невідомо.

У місті Володимирі Волинської області місцеві помітили кота в ігровому апараті на вулиці Ковельській. Тварина сиділа поміж м'яких іграшок.

Повідомлення про це зв'явилося у спільноті "Твій Володимир" у Facebook у понеділок, 13 грудня.

Як кіт потрапив всередину апарату - наразі залишається загадкою.

"Я не знаю, як він туди потрапив. Можливо, сам заліз. Можливо, діти запхали. Зараз кота визволили, з ним усе добре", – розповів виданню "Конкурент" власник ігрового автомата.

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