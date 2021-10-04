На Волині вагітна учениця 9 класу біля аптеки пограбувала жінку з інвалідністю

На Волині вагітна учениця 9 класу біля аптеки пограбувала жінку з інвалідністю

Суд оштрафував школярку.

У м. Горохів Волинської області вагітна учениця 9 класу пограбувала жінку. Вона вкрала у неї мобільний телефон.

Про це йдеться у рішенні Горохівського районного суду.

Пограбування сталось біля входу в аптеку. Потерпілою є жінка з інвалідністю, у якої школярка поцупила мобільний телефон.

У судді підозрювана свою вину визнала та просила її суворо не карати. Потерпіла повідомила, що претензій до школярки не має та покладається на рішення суду.

Суд врахував той факт, що учениця на момент вчинення злочину була вагітною, а тепер має на утриманні малолітню дитину, та оштрафував її на 850 грн. Також школярка повинна сплатити 785 грн за проведення судової товарознавчої експертизи.

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