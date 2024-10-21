На Волині вагітна жінка отруїлася грибами: дитину не врятували

У п’ятницю, 18 жовтня, на Волині "швидка" доправила до обласного перинатального центру вагітну жінку з отруєнням грибами. На жаль, дитина на той час уже внутрішньоутробно загинула.

Про це повідомили у Волинське обласне медоб'єднання захисту материнства і дитинства.

За словами завідувача відділення анестезіології та інтенсивної терапії Івана Вороблевського, пацієнтка поступила у важкому стані із тахікардією, задишкою, інтоксикацією та зневодненням.

"Упродовж трьох днів вона не могла їсти та пити, блювала близько 30 разів на день. Її одразу госпіталізували в реанімацію. Після інтенсивного лікування стан пацієнтки нормалізувався, було проведено розродження", - розповіли в повідомленні.

Як розповіла сама жінка, її чоловік разом із кумом назбирали маслюків та польських грибів.

За декілька годин після вживання страви вона відчула нудоту, однак не надала цьому значення, адже із чоловіком усе було гаразд. На третій день її стан погіршився, з’явилася задишка і тоді вона викликала "швидку допомогу", каже пацієнтка, почувається добре.

Лікарам наголосив, що насамперед, вагітним жінкам взагалі протипоказано їсти гриби.

"Основна порада для усіх решта — не споживайте дикорослих грибів, якщо не маєте абсолютної впевненості у тому, що вони безпечні. Якщо ви все ж поїли грибів і після цього виникли симптоми отруєння – негайно звертайтеся за медичною допомогою", - додав він.

Нагадаємо, у Львівській області в одному із відпочинково-оздоровчих комплексів стався спалах кишкової інфекції.

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