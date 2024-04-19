На Волині педагога засудили на 3 роки через ухилення від мобілізації: чому так сталось

На суді чоловік стверджував, що він не винен.

У Волинській області до 3 років позбавлення волі засудили колишнього вчителя, який категорично відмовився від мобілізації та просив суд виправдати його.

Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду Волинської області.

За даними суду, жителя Волині у жовтні 2023 року визнали придатним до мобілізації. У листопаді він отримав "бойову повістку" та повинен був прийти до ТЦК для відправлення на службу, проте не зробив цього.

На суді чоловік провину заперечив. Свою поведінку він пояснив тим, що "бо не бажає проходити військову службу". Просив визнати його невинним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України.

У матеріалах справи також йдеться, що чоловік до 6 листопада 2023 року працював на посаді вчителя Липинського ліцею Підгайцівської сільської ради, звідки був звільнений на підставі ст. 38 КЗпП України (за власним бажанням - ред.). Суддя наголосив, що після цього підсудний втратив бронювання від мобілізації.

Згідно досудової доповіді Луцького РВ №1 Філії ДУ "Центр пробації" у Волинській області, підсудний неодноразово притягався до адміністративної відповідальності за вчинення ряду правопорушень, схильний до вчинення протиправних дій.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Вінницькій області до іспитового терміну засудили чоловіка, якого військові частини двічі не захотіли брати на службу, а коли йому принесли 3 повістку - він втік від ТЦК.

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