На Волині вчителька висипала пачку снеків на голову учениці: як відреагувала Мережа (відео)

Під час того, як вчителька висипає снеки на школярку, її однокласники сміються та плескють у долоні.

На Волині у селищі Іваничі Володимирського району 13 травня в ліцеї №1 під час уроку вчителька висипала пачку снеків на голову учениці.

Про це повідомило видання "Буг".

Як розповіли у поліції, батьки дівчинки не звертались до правоохоронців. Подію зареєстрували самостійно в ході моніторингу соціальних мереж.

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Зазначається, що вчительку обурило, що учениця їла снеки просто під час уроку.

Під час того, як вчителька висипає снеки на школярку, її однокласники сміються та плескють у долоні.

Матеріали щодо булінгу стосовно учениці розглядатиме сектор ювенальної превенції Володимирського райвідділу поліції.

На Волині вчителька висипала пачку снеків на голову учениці

Користувачі Мережі почали жваво обговорювати подію, але їхні думки розділились, хтось засуджує такий вчинок вчительки, а хтось звинувачує школярку у неповазі до викладача. А декого шокує поведінка решти учнів, які верещать і плескають у долоні. Однак більшість користувачів зазначає, що вчителька мала б по-іншому вирішити цю ситуацію: викликати батьків та йти до директора, а не принижувати школярку.

Думка психологині

На відео відреагувала також відома психологиня Наталія Холоденко. Вона вважає, що головна проблема таких методів впливу – це те, що вчитель створює норму "хто сильніший, той і правий".

"Вчителька в класі висипала учениці на голову снеки. Послухайте реакцію класу. Головна проблема таких методів впливу – це те, що вчитель створює норму "хто сильніший, той і правий". Ну, і скільком дітям завтра в коридорі на голову висиплять щось подібне?" – написала психологиня.

Як відреагувала Мережа

Дії вчителя могли б бути іншими, наприклад, забрати чіпси і віддати після уроку. Але погодьтесь, який має бути рівень неповаги до вчителя, щоб сидіти їсти і скоріше за все, думаю, та дівчина не реагувала на прохання вчителя закінчити свою трапезу. В Європі такого нема, абсолютна повага до вчителя.

Звільнити, без права далі навчати дітей.

А булінг над вчителями рахується за порушення?

А ви послухайте, що робиться на задньому плані, як верещать ті діти! Таке відчуття що клітка бабуїнів а не клас….

Зараз усі тут судять з контексту. Але сидіти жерти на уроці – це просто верх неповаги до викладача. Це ще гірше, ніж бути обсипаним снеками. Це все одно що ти пояснюєш, розпинаєшся перед аудиторією, а учениця просто взяла і показала тобі голий з*д. Вчіть етикет. Вчительку аж ніяк не виправдовую. Мусила іти до директора, викликати батьків і розбирати цю історію на рівні педагог – учень.

Дивно, читати про насильство з боку вчителя, не звертаючи увагу на поведінку дитини, її явно робилось зауваження і не один раз.

Я сподіваюсь, що вчителька вже безробітня! Бо в жодному разі, за жодних обставин вчителька не має права вчиняти самосуд, психологічну і фізичну наругу над учнем. І нема жодних виправдань такому вчинку. Я сама вчителька, працювала з 7 і 10 класами, добре знаю, що таке підлітки. Але на те ти і вчитель – доросла, фахова людина. Крапка.

Не виправдовую вчительку, але, судячи з криків на відео, це не школа, а зоопарк. Батьки зовсім не займаються вихованням дітей, на жаль.

Особисто знаю вчительку… Хороша людина, навчала мене більше двох років. Спокійна і врівноважена. Важко уявити, що витворяла ця дитина, щоб довести до такого цю чудову жінку. Завдяки їй я зрозуміла фізику і поступила в університет. Теперішні діти – це ще те випробування.

Усі накинулись на вчительку, а ніхто не знає, як ведуть себе дітки на уроках?! Всі знають свої права, але ніхто не знає обов'язків, і як треба поводитись!

Щоб не зробила дитина, вчитель так не повинен поводитись. Є батьки, яких треба викликати до директора провести розмову, але не таке. Якщо не може контролювати свої емоції, тоді нехай працює в іншій сфері. Уявіть: ваша дитина довела стоматолога і замість того, що лікувати зуб, він його вирвав.

Нагадаємо, на Київщині мати-вихователька перетворила будинок сімейного типу на катівню для дітей.

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