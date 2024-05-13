На Волині вчителька висипала пачку снеків на голову учениці: як відреагувала Мережа (відео)

Під час того, як вчителька висипає снеки на школярку, її однокласники сміються та плескють у долоні.
На Волині у селищі Іваничі Володимирського району 13 травня в ліцеї №1 під час уроку вчителька висипала пачку снеків на голову учениці.
Про це повідомило видання "Буг".
Як розповіли у поліції, батьки дівчинки не звертались до правоохоронців. Подію зареєстрували самостійно в ході моніторингу соціальних мереж.
Зазначається, що вчительку обурило, що учениця їла снеки просто під час уроку.
Під час того, як вчителька висипає снеки на школярку, її однокласники сміються та плескють у долоні.
Матеріали щодо булінгу стосовно учениці розглядатиме сектор ювенальної превенції Володимирського райвідділу поліції.
Користувачі Мережі почали жваво обговорювати подію, але їхні думки розділились, хтось засуджує такий вчинок вчительки, а хтось звинувачує школярку у неповазі до викладача. А декого шокує поведінка решти учнів, які верещать і плескають у долоні. Однак більшість користувачів зазначає, що вчителька мала б по-іншому вирішити цю ситуацію: викликати батьків та йти до директора, а не принижувати школярку.
Думка психологині
На відео відреагувала також відома психологиня Наталія Холоденко. Вона вважає, що головна проблема таких методів впливу – це те, що вчитель створює норму "хто сильніший, той і правий".
"Вчителька в класі висипала учениці на голову снеки. Послухайте реакцію класу. Головна проблема таких методів впливу – це те, що вчитель створює норму "хто сильніший, той і правий". Ну, і скільком дітям завтра в коридорі на голову висиплять щось подібне?" – написала психологиня.
Як відреагувала Мережа
- Дії вчителя могли б бути іншими, наприклад, забрати чіпси і віддати після уроку. Але погодьтесь, який має бути рівень неповаги до вчителя, щоб сидіти їсти і скоріше за все, думаю, та дівчина не реагувала на прохання вчителя закінчити свою трапезу. В Європі такого нема, абсолютна повага до вчителя.
- Звільнити, без права далі навчати дітей.
- А булінг над вчителями рахується за порушення?
- А ви послухайте, що робиться на задньому плані, як верещать ті діти! Таке відчуття що клітка бабуїнів а не клас….
- Зараз усі тут судять з контексту. Але сидіти жерти на уроці – це просто верх неповаги до викладача. Це ще гірше, ніж бути обсипаним снеками. Це все одно що ти пояснюєш, розпинаєшся перед аудиторією, а учениця просто взяла і показала тобі голий з*д. Вчіть етикет. Вчительку аж ніяк не виправдовую. Мусила іти до директора, викликати батьків і розбирати цю історію на рівні педагог – учень.
- Дивно, читати про насильство з боку вчителя, не звертаючи увагу на поведінку дитини, її явно робилось зауваження і не один раз.
- Я сподіваюсь, що вчителька вже безробітня! Бо в жодному разі, за жодних обставин вчителька не має права вчиняти самосуд, психологічну і фізичну наругу над учнем. І нема жодних виправдань такому вчинку. Я сама вчителька, працювала з 7 і 10 класами, добре знаю, що таке підлітки. Але на те ти і вчитель – доросла, фахова людина. Крапка.
- Не виправдовую вчительку, але, судячи з криків на відео, це не школа, а зоопарк. Батьки зовсім не займаються вихованням дітей, на жаль.
- Особисто знаю вчительку… Хороша людина, навчала мене більше двох років. Спокійна і врівноважена. Важко уявити, що витворяла ця дитина, щоб довести до такого цю чудову жінку. Завдяки їй я зрозуміла фізику і поступила в університет. Теперішні діти – це ще те випробування.
- Усі накинулись на вчительку, а ніхто не знає, як ведуть себе дітки на уроках?! Всі знають свої права, але ніхто не знає обов'язків, і як треба поводитись!
- Щоб не зробила дитина, вчитель так не повинен поводитись. Є батьки, яких треба викликати до директора провести розмову, але не таке. Якщо не може контролювати свої емоції, тоді нехай працює в іншій сфері. Уявіть: ваша дитина довела стоматолога і замість того, що лікувати зуб, він його вирвав.
Нагадаємо, на Київщині мати-вихователька перетворила будинок сімейного типу на катівню для дітей.
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