На Волині вчителя ліцею підозрюють у розбещенні школярів: що відомо

На Волині поліція розпочала розслідування можливого розбещення школярів учителем одного з ліцеїв.

Про це повідомляє поліція Волинської області.

"Обставини встановлюються, призначено ряд експертиз, за результатами яких приймуть відповідні процесуальні рішення", – йдеться у повідомленні.

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що із соцмереж дізнався, що вчителя одного з ліцеїв на Волині звинувачують у розбещенні учнів.

"Негайно звернувся до правоохоронців та адміністрації ліцею для з’ясування обставин справи та взяв її на особистий контроль", – сказав омбудсман.

Представниця омбудсмана у Волинській області Юлія Спас відвідала з моніторингом навчальний заклад. Як виявилося, керівництво ліцею, яке має дбати про безпеку дітей, не вважало за потрібне провести службове розслідування відносно вчителя та вжити належних заходів реагування на ймовірний факт вчинення ним дій сексуального характеру щодо учнів.

Мало того, вчителя наразі від роботи не відсторонили. Натомість, його відправили у відпустку без збереження заробітної плати до кінця навчального семестру.

Зі слів психолога, одна дитина, яка є ймовірною потерпілою, зазнавала булінгу від інших учнів під час навчання. Відомо, що дитина неодноразово зверталася за допомогою до ліцею, однак усі звернення залишилися без належного реагування навчального закладу, а конфліктні ситуації між учнями досі не розв’язані.

Наразі слідчі встановлюють усі деталі та обставини інциденту. Досудове слідство триває.

Раніше повідомлялося, що у Києві 66-річний працівник коледжу розбещував 14-річного підлітка.

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