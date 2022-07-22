На Волині велосипедист у вечірній час лякав перехожих своїм прутнем

Ним виявився 53-річний житель міста, який неодноразово лякав перехожих прутнем. Хулігана розшукали швидко.

Про це повідомляє Володимир-Волинський районний відділ поліції, до якого надійшло звернення від місцевих жителів.

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"Працівниками поліції відразу після звернення 19.07.2022 року було встановлено, що 53-річний місцевий житель, котрий у вечірню пору доби, рухаючись на велосипеді по вулиці Залізняка у м. Володимир, проїжджаючи повз перехожих, показував свої геніталії", - йдеться у повідомленні.

За що поліцейські склали на хулігана адміністративні матеріали за ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство). Подія належним чином задокументована, матеріали передано до Володимир-Волинського міського суду для ухвалення подальшого рішення.

Нагадаємо, у Миколаєві військового та поліцейського підозрюють у зґвалтуванні 16-річної дівчини. Чоловіків затримано, проводиться розслідування. Попередньо встановлено, що в Миколаєві в орендованій квартирі військовослужбовця, з яким дівчина познайомилася у мережі Інтернет, вони разом із його товаришем-поліцейським відпочивали та розпивали алкоголь. Згодом, коли дівчина хотіла піти, її не випустили і, застосувавши силу, військовий зґвалтував її. Потерпіла стверджує, що поліцейський також мав намір це зробити.

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