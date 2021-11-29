На Волині вибухнула шкільна котельня: будівля повністю зруйнована (фото)

Обставини події встановлюються.

У с. Прохід Ратнівського району Волинської області вибухнула котельня. Ніхто з дітей та вчителів не постраждав.

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Про це повідомили у Нацполіції Волинської області.

За даними правоохоронців, вибух пролунав на території школи. На щастя, ніхто з учнів та педагогів не постраждав. Через вибух приміщення котельні повністю зруйноване.

На місці події працюють правоохоронці. Обставини події встановлюються.

ГУ Національної поліції в Волинській області

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