Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

На Волині вибухнула шкільна котельня: будівля повністю зруйнована (фото)

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Волині вибухнула шкільна котельня: будівля повністю зруйнована (фото)

ГУ Національної поліції в Волинській області

Обставини події встановлюються. 

У с. Прохід Ратнівського району Волинської області вибухнула котельня. Ніхто з дітей та вчителів не постраждав. 

Про це повідомили у Нацполіції Волинської області. 

За даними правоохоронців, вибух пролунав на території школи. На щастя, ніхто з учнів та педагогів не постраждав. Через вибух приміщення котельні повністю зруйноване. 

На місці події працюють правоохоронці. Обставини події встановлюються. 

© ГУ Національної поліції в Волинській області
ГУ Національної поліції в Волинській області

Читайте також: 

Новини України: у Новій Одесі через вибух у п'ятиповерхівці 54 людини не можуть повернутися додому

Новини України: у Новій Одесі через вибух у п'ятиповерхівці 54 людини не можуть повернутися додому
Наступна публікація