На Волині виявили чотири спалахи коронавірусу: три у школах і один в садочку

На Волині виявили чотири спалахи коронавірусу: три у школах і один в садочку

Частина шкіл перейшла на дистанційне навчання.

У Волинській області виявили чотири спалахи коронавірусу в освітніх закладах. Спалахи зафіксували у трьох школах і одному дитячому садочку.

Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Найбільше випадків коронавірусу виявили у дитсадку селища Турійськ, там вже 20 хворих. Серед захворілих - 2 працівники закладу, 5 вихованців та 13 членів їхніх сімей. Вихованців групи відправили на самоізоляцію.

Також спалахи виявили у трьох школах: в Турійську, в селі Піщане та в селі Княгининок під Луцьком. Частина шкіл перейшла на дистанційне навчання.

У Турійській ЗОШ 1-3 ступенів зафіксували 15 підтверджених випадків коронавірусу, з них захворіли 6 працівників закладу, 1 учень та 9 хворих по сім’ях. Відомо, що рівень вакцинації у цій школі вкрай низький, з-поміж усього персоналу вакцинувались лише 7% працівників. Школу перевели на дистанційне навчання.

В Княгинівському ліцей Волинської обласної ради зареєстровано 13 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Серед захворілих - 6 працівників закладу, 5 учнів та 2 випадки у їхніх сім'ях.

В Піщанському ліцеї Камінь-Каширської міської ради зареєстровано 9 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Серед захворілих 2 вчителя та 7 учнів. В школі щеплено двома дозами 60% працівників. Ліцей перевели на дистанційну форму навчання.

Нагадаємо, у НАН спрогнозували, як розвиватиметься в Україні епідемія коронавірусу до кінця вересня.

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