На Волині військові відкрили вогонь по авто, яке не зупинилося на блокпості — ЗМІ

Інцидент стався у четвер, 25 квітня, у селищі Стара Вижівка.

У Ковельському районі на Волині військові відкрили вогонь по автомобілю, який не зупинився на блокпості. Водій отримав поранення.

Про це повідомляє інформаційне агентство “Волинські Новини” з посиланням на власні джерела.

Інцидент стався у четвер, 25 квітня, у селищі Стара Вижівка.

Як повідомили у коментарі в Державному бюро розслідувань, працівники ДБР розслідують інцидент, який стався минулої ночі у Старій Вижівці. Правоохоронці відкрили вогонь по автівці, яка на їхню вимогу не зупинилася на блокпосту. Внаслідок інциденту поранення отримав водій автомобіля.

ДБР зареєструвало кримінальне провадження за статтею 414 КК України — порушення правил поводження зі зброєю. Проведено комплекс необхідних першочергових слідчих дій, призначено експертизи. Встановлюються всі обставини інциденту.

Нагадаємо, в Чернігівській області 27 березня сталася смертельна ДТП. Водій Renault Scenic на виїзді з міста Корюківка врізався у блокпост. Аварія виявилася фатальною.

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