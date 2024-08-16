На Волині водій переїхав на смерть чоловіка, який лежав на дорозі

Керманичу загрожує до восьми років позбавлення волі.

У Ковельському районі легковик переїхав на смерть чоловіка, який лежав на дорозі. Загиблим виявився 47-річний житель села Скулин.

Про це повідомили в поліції Волинської області.

"На автодорозі Білин – Ковель 38-річний водій автомобіля Volkswagen не врахував дорожньої ситуації та наїхав на чоловіка. Від отриманих травм пішохід загинув на місці події. Його особу встановили – це 47-річний житель села Скулин", - йдеться в повідомленні відомства.

Відомо, що водій був тверезий. Правоохоронці вилучили у нього транспортний засіб і наразі встановлюють усі обставини аварії.

За порушеня правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України), підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у жахливій ДТП на Вінниччині трагічно загинуло подружжя. Їхнє немовля дивом вижило.

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