У Житомирській області водолази витягнули з річки 35-річного мертвого рибалку

Чоловіка розшукувала поліція і родичі, але знайшли його вже мертвим.
Сьогодні, 21 січня, у Новограді-Волинському Житомирської області водолази підняли з річки тіло розшукуваного 35-річного чоловіка. Місцевий житель зник безвісти, коли пішов на рибалку.
Про це повідомила пресслужба Новоград-Волинського районного відділу поліції.
Мертвого чоловіка водолази витягнули з місцевої річки, куди загиблий, зі слів родичів, і збирався. Слідчі поліції призначили судово-медичну експертизу, аби з'ясувати причину його смерті.
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