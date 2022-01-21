У Житомирській області водолази витягнули з річки 35-річного мертвого рибалку

У Житомирській області водолази витягнули з річки 35-річного мертвого рибалку

Чоловіка розшукувала поліція і родичі, але знайшли його вже мертвим.

Сьогодні, 21 січня, у Новограді-Волинському Житомирської області водолази підняли з річки тіло розшукуваного 35-річного чоловіка. Місцевий житель зник безвісти, коли пішов на рибалку.

Про це повідомила пресслужба Новоград-Волинського районного відділу поліції.

Мертвого чоловіка водолази витягнули з місцевої річки, куди загиблий, зі слів родичів, і збирався. Слідчі поліції призначили судово-медичну експертизу, аби з'ясувати причину його смерті.

ГУ Нацполіції у Волинській області

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