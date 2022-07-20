На Волині "волонтери" продавали військову амуніцію, отриману як гуманітарна допомога

На Волині правоохоронці викрили злочинну схему продажу військової амуніції, отриману як гуманітарна допомога.

Про це інформує пресслужба Нацполіції.

Члени благодійного фонду налагодили постачання з країн ЄС гуманітарної допомоги для військових потреб. Але замість того, аби відправити допомогу на фронт, продавали її.

19 липня правоохоронці викрили керівницю одного з відділів благодійного фонду під час реалізації товару за майже 600 тис. гривень.

За цю суму жінка намагалася продати 54 бронежилети, 25 комплектів бронеплит та 50 пар військових берців і "розгрузки".

Під час обшуків поліція вилучила 4800 бронеплит, 2300 плитоносок, 150 пар військового взуття, рулони тканини, документи, які підтверджують факт отримання майна як гуманітарної допомоги, "чорнові" записи. Загальна сума вилученого військового спорядження та амуніції становить понад 28 млн гривень.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та оголошення підозр. Зловмисникам може загрожувати до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повіломлялося, що на Буковині ділки ввозили з-за кордону авто як гумдопомогу і продавали волонтерам для ЗСУ.

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