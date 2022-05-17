На Волині взяли під варту киянина: агітував за "рускій мір" і підтримував агресорку Росію

На Волині взяли під варту киянина: агітував за "рускій мір" і підтримував агресорку Росію

У Волинській області апеляційний суд взяв під варту 30-річного киянина, якого підозрюють у поваленні конституційного ладу в Україні.

Чоловік приїхав до регіону з початком війни в Україні. Його тимчасово прихистили в Петро-Павлівському чоловічому монастирі Володимир-Волинської єпархії УПЦ в селі Світязь.

Про це розповіли в пресцентрі Волинського апеляційного суду.

Зазначається, що мешканець столиці мав власний Youtube-канал. У ньому розповідав про підтримку армії країни-агресорки, агітуванні за "русскій мір" та виправданні збройної агресії Росії.

"Три ракеты по Львову"..., "русские победят фашистов в Украине, и остануться нормальне украинцы без ненависти к Росси": такого змісту відео з коментарями публікував колаборант", – зазначили у пресцентру апеляційного суду.

Під час засідання суду киянину скасували попередньо обраний запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Натомість йому призначили тримання під вартою до оголошення вироку в справі.

"Суспільне" з посиланням на речницяю прокуратури області Наталію Мурахевич пише, що чоловіку висунули підозру за двома статтями ККУ: дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, а аткож виправдовування збройної агресії РФ проти України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до п'яти років.

Як повідомлялося, у селі Інженерне Пологівського району Запорізької області місцеві підлітки пішли на співпрацю з російськими окупантами. Зокрема, підлітки передавали інформацію про покинуті домівки та матеріальні цінності, що залишилися в них. За інформацією місцевих, ці неповнолітні також беруть участь у мародерстві.

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