На Волині юній спортсменці не дали матеріальну допомогу, бо її тато не прийшов тягнути канат на день села

На Волині юній спортсменці не дали матеріальну допомогу, бо її тато не прийшов тягнути канат на день села

У громаді кажуть, що вони вже виправили ситуацію та у вересні призначили дівчинці 500 грн стипендії на місяць.

У Підгайцівській ТГ Луцького району Волинської області юній спортсменці відмовились виділити матеріальну допомогу на змагання в Болгарії, бо її батько на день села відмовився тягнути канат.

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Про це повідомляє "Конкурент".

Відомо, що донька чоловіка Поліна Ковирнова повинна була їхати змагання з ММА в Болгарію. Її батько звернувся до громади з проханням виділити на змагання дитині матеріальну допомогу. Проте жителю села Піддубці Сергію Ковирнову відмовили у наданні матеріальної допомоги, бо у червні 2021 року чоловік не взяв участі у змаганнях до Дня громади. Виконавчий комітет Підгайцівської територіальної громади навіть ухвалив відповідне рішення.

Конкурент

У громаді кажуть, що вони вже виправили ситуацію та у вересні призначили дівчинці 500 грн стипендії на місяць.

"Було свято нашої ТГ, і всі старости збирали команди. Староста громади попросив його виступити, на що чоловік відповів, що "це не наш рівень". Староста все розказав на виконкомі. Ну, і раз так – значить так. Але, щоб ви знали, дитині все одно призначили премію 500 гривень щомісяця протягом року, тому вони там далеко не ображені. А повели вони себе відносно свого села, звісно, неправильно. Вони ведуть себе непатріотично", - сказав голова Підгайцівської територіальної громади Юрій Семенюк.

Нагадаємо, у Луцьку хочуть звільнити сторожа, бо він занадто відповідальний.

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