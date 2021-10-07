На Волині юній спортсменці не дали матеріальну допомогу, бо її тато не прийшов тягнути канат на день села

У громаді кажуть, що вони вже виправили ситуацію та у вересні призначили дівчинці 500 грн стипендії на місяць.
У Підгайцівській ТГ Луцького району Волинської області юній спортсменці відмовились виділити матеріальну допомогу на змагання в Болгарії, бо її батько на день села відмовився тягнути канат.
Про це повідомляє "Конкурент".
Відомо, що донька чоловіка Поліна Ковирнова повинна була їхати змагання з ММА в Болгарію. Її батько звернувся до громади з проханням виділити на змагання дитині матеріальну допомогу. Проте жителю села Піддубці Сергію Ковирнову відмовили у наданні матеріальної допомоги, бо у червні 2021 року чоловік не взяв участі у змаганнях до Дня громади. Виконавчий комітет Підгайцівської територіальної громади навіть ухвалив відповідне рішення.
У громаді кажуть, що вони вже виправили ситуацію та у вересні призначили дівчинці 500 грн стипендії на місяць.
"Було свято нашої ТГ, і всі старости збирали команди. Староста громади попросив його виступити, на що чоловік відповів, що "це не наш рівень". Староста все розказав на виконкомі. Ну, і раз так – значить так. Але, щоб ви знали, дитині все одно призначили премію 500 гривень щомісяця протягом року, тому вони там далеко не ображені. А повели вони себе відносно свого села, звісно, неправильно. Вони ведуть себе непатріотично", - сказав голова Підгайцівської територіальної громади Юрій Семенюк.
Нагадаємо, у Луцьку хочуть звільнити сторожа, бо він занадто відповідальний.