На Волині загадково зникла 17-річна студентка: пошуковці натрапили на сліди

У Волинській області тривають пошуки 17-річної студентки із села Седлище, яка загадково зникла 17 лютого під час відпочинку з друзями в лісосмузі поблизу села Угриничі Камінь-Каширського району. Пошуковці знайшли речі дівчини: її гаманець з ID-паспортом та пов'язку на голову.

Про це повідомила в коментарі “Суспільному” інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич.

"Пов'язку її знайшли біля болота, і гаманець із паспортом, але не все разом. Зараз там просто болото, вода прибула. Оперативники вже орієнтуються, де її шукати. Водолази пошукові роботи проводити не можуть, бо всюди болото і там неглибоко", — сказала вона.

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За словами працівниці поліцейської пресслужби, пов'язку знайшли орієнтовно за 50 метрів від пальта, яке раніше, наприкінці лютого, в лісі виявили оперативники.

Пошуками студентки займаються не тільки правоохоронці, але й військові, прикордонники, лісівники та місцеві жителі. Територію пошуку постійно розширюють, відпрацьовуючи зони місцевості за картою, зокрема пошуковці обстежили річку Стохід та дно водойми.

Про зникнення дівчини повідомили 17 лютого о 17:17. Вона залишила свій телефон в автомобілі, яким разом з друзями приїхала на відпочинок, та пішла в невідомому напрямку.

Нагадаємо, раніше у селищі Ратне на Волині у річці Прип'ять знайшли тіло 37-річної жінки, яка зникла 28 грудня.

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