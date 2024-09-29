На Волині загинула дитина, впавши в зерносховище: деталі трагедії (фото)

У селі Майдан Ковельського району дитина загинула, впавши у зерносховище.

Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Волинській області.

Повідомляється, що рятувальники отримали повідомлення про те, що дитина потрапила в зерносховище. Рятувальники прибули на місце інциденту та почали звільняти сховище від зерна, що дало змогу дістати дитину і передати її медикам.

Зерносховище, де загинула дитина / Головне управління ДСНС України у Волинській області

Однак, попри всі зусилля медиків, реанімувати дитину не вдалося.

Нагадаємо, на Волині доведений до відчаю через постійні утиски з боку батька 13-річний хлопець вчинив самогубство.

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