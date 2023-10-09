На Волині засудили адміністратора чату, де "зливали" місця роздавання повісток – який вирок

У Волинській області районний суд міста Камінь-Каширський призначив рік іспитового терміну чоловіку, який адміністрував чат у Viber про місця роздавання повісток.

Про це йдеться у вироку райсуду.

За даними слідства, Viber-чат обвинувачений створив ще у квітні 2021 року. А після початку повномасштабного вторгнення Росії чоловік почав публікувати там інформацію про місця перебування представників військкомату, які вручали повістки військовозобов’язаним громадянам.

Згодом чоловіка викрили, йому вручили підозру за ч.1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань). Обвинувачений визнав провину і підписав угоду з прокурором.

Нагадаємо, у Чернівецькій області правоохоронці викрили 33-річного мешканця, який адміністрував групу в Viber і повідомляв, де роздають повістки (фото).

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