На Волині засудили вчительку фізики через хуліганство на уроці

У Волинській області судили вчительку фізики, яка під час уроку висипала на ученицю чипси. За це суд покарав її усним зауваженням.

Про це йдеться у постанові Іваничівського районного суду Волинської області.

За даними суду, вчителька фізики ліцею №1 села Іваничі 19 березня 2024 року під час уроку висипала на плечі школярки чипси. Педагогиню звинуватили у дрібному хуліганстві, відповідальність за яке передбачено ст.173 КУпАП.

На суді вчителька заперечила провину та наполягала, що діти її спровокували. Вона зазначила, що перепросила у потерпілої. Адвокат педагогині просив закрити справу через "відсутністю у діях вчительки складу адміністративного правопорушення, оскільки стаття 173 КУпАП передбачає відповідальність за нецензурну лайку в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав вчительку винною, проте обмежився лише усним зауваженням.

Постанова суду

Нагадаємо, на Волині в селищі Іваничі Володимирського району 13 травня в ліцеї №1 під час уроку вчителька висипала пачку снеків на голову учениці.

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