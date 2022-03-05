На Волині затримали десантника з Білорусі, який не хотів воювати з Україною

На Волині затримали десантника з Білорусі, який не хотів воювати з Україною

Затриманий розповів українським захисникам про позиції ворога і кількість військ на кордоні.

На Волині місцеві жителі затримали білоруського десантника. Білорус розповів, що перейшов на бік України, бо не хоче воювати.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Національної поліції України Євген Жуков у Facebook.

"На Шацькому напрямку затримано десантника з Білорусі. Затримали люди, викликали прикордонники. Каже, що перейшов на бік України, бо не хоче воювати з нами. Розказує про позиції, про кількість військ на кордоні", — написав він.

Своєю чергою, новина про білоруського військового, який здався українцям, викликала жваве обговорення серед білорусів у соцмережах. Так, житель Мінська, який побоюється вступу Білорусі у війну на боці РФ, запитує, як правильно перейти на бік України.

"Добрий день. Я з Мінська. У вас останній пост про якогось білоруського десантника, який перейшов на бік України. У Мінську зараз найобговорюваніша тема — як перейти на бік України, якщо оголосять загальну мобілізацію. Якщо почнеться відправка в Україну білорусів, буде масовий перехід на ваш бік. Попросіть ваше СБУ розробити методику переходу. І відправте її до наших "екстремістських" каналів для масового швидкого поширення серед білорусів. Це потрібно зробити заздалегідь, щоб кожен білорус знав, що робити у такій ситуації", — наводить текст листа "Труха Харьков".