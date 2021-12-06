На Волині затримали фуру з ялинками і соснами без бирок

Водій твердив, що всі ялинки вирощенні на власних паях місцеві.

На Волині затримали вантаж із нелегальними соснами та ялинками. Більш як чотири сотні дерев перевозив 43-річний водій фури.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Патруль зупинив вантажівку для перевірки документів. Їх не виявилося, а всі сосни та ялини, які лежали в авто, були без бирок.

Водій запевняв, що зрізані дерева він купував у місцевих мешканців, які буцімто вирощували їх на своїх паях. Тепер цю інформацію перевіряє поліція. Сосни та ялини вилучили, а вантажівку помістили на штрафмайданчик.

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