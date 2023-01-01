На Волині затримали громадян Ірану, які перетнули кордон з боку Білорусі: що сталось

Іранці рухались у напрямку Польщі.
У Волинській області прикордонники затримали групу громадян Ірану, які незаконно перетнули український кордон з боку Білорусі.
Про це йдеться у постановах Шацького районного суду Волинської області.
За даними суду, 12 грудня 2022 року приблизно о 02:55 група громадян Ірану незаконно перетнула український кордон з боку Білорусі. Іранці після того, як незаконно перетнули український кордон, почали рухатись у бік Польщі. Їх одразу затримали українські прикордонники. Сталось це за 100 метрів від українсько-білоруського кордону.
У постановах суду не вказано, скільки іранців вдалось затримати на українському кордоні, проте відомо, що це була група нелегалів, серед яких була і жінка.
На суд іноземці не прийшли, проте їх визнали винними та арештували на 14 діб. Також іноземці повинні сплатити 496 грн судового збору.
Нагадаємо, прикордонники у пункті пропуску "Порубне", що на кордоні з Румунією, за допомогою службового собаки виявили нелегала із Афганістану. Іноземець незаконно в’їхав до України під дном причепу вантажного автомобіля, де він ховався 5 днів.
Також на кордоні з Польщею затримали українця, який "прикупив" собі двох дітей.
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