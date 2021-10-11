На Волині затримали ґвалтівника, який втік із зали суду місяць тому

На Волині затримали ґвалтівника, який втік із зали суду місяць тому

Операція з розшуку зловмисника тривала більше трьох тижнів.

У Волинській області правоохоронці розшукали і затримали зловмисника, який майже місяць тому втік із зали суду. Нині його доставляють в ізолятор тимчасового тримання.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Волинської області.

Операція з розшуку зловмисника тривала більше трьох тижнів. Втікача Сергія Плотнікова підозрюють у вчиненні низки кримінальних правопорушень, зокрема - у викраденні людини, розбійному нападі, зґвалтуванні, незаконному поводженні зі зброєю, крадіжці та інших.

Сьогодні, 11 жовтня, зловмисника затримали на околиці Любешова, поблизу лісового масиву. Відомо, що протягом цього часу він переховувався в різних місцях. Нині з ним проводять необхідні слідчі дії.

Нагадаємо, Сергій Плотніков втік з-під варти 13 вересня. На його пошуки були орієнтовані усі наряди правоохоронців: щоденно на виявлення зловмисника задіювалось близько двох сотень поліцейських.

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